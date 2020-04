"Mes coéquipiers me manquent"

Neymar commence à trouver le temps long. Rentré au Brésil lorsque le confinement a été annoncé en France, et plus précisément à Mangaratiba, le milieu offensif s’entraîne dur chez lui pour conserver la forme. Il faudra bien ça pour reprendre au plus vite, car l’ancien Barcelonais n’en peut plus d’attendre !

"Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt", a-t-il déclaré dans une vidéo mise en ligne sur la toile.

Vous connaissez Neymar et l’affection qu’il porte à ses amis, et le Brésilien n’a évidemment pas réussi à affronter le confinement seul : Lucas Lima, joueur de Palmeiras à ne pas confondre avec un ancien joueur du FC Nantes, l’a ainsi rejoint.

"Faire tout seul pour Neymar serait un peu fatigant. Avec Lucas, les choses sont plus agréables et l'un finit par aider l'autre", a expliqué Ricardo Rosa, préparateur physique du "Ney" depuis plus de 10 ans.