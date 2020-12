Ni milieu ni défenseur, Marquinhos est un sauveur

"Il est le coeur et l’âme de l’équipe, c’est pourquoi il doit jouer au coeur du jeu." Cette phrase, prononcée par Thomas Tuchel fin octobre après une correction infligée à Dijon (4-0), mériterait d’être amputée de sa seconde partie. Car Marquinhos l’a une nouvelle fois prouvé face à Manchester United (3-1) mercredi en Ligue des Champions : il est le coeur est l’âme de cette équipe, point à la ligne.

Un tacle salvateur devant Martial

Qu’il joue au milieu de terrain, ou en défense centrale comme hier face aux Anglais, Marquinhos a toujours ce supplément d’âme qui permet au PSG de se surpasser, et de sortir de situations bien mal engagées. Après l’égalisation de Marcus Rashford hier, nombreux sont les regards parisiens à s’être tournés vers le capitaine, et les encouragements du successeur de Thiago Silva ont vite remobilisé les troupes.

Et pourtant, le PSG a souffert par la suite. Manchester a multiplié les occasions, Martial a manqué l’immanquable, et l’attaquant français allait rectifier le tir sur une occasion tout aussi dangereuse… mais le sauveur Marquinhos était là pour tacler. Un geste décisif qui a permis aux champions de France de rester dans la course, à l’instar de ses nombreuses interventions face à l’Atalanta, l’été dernier lors du Final 8. Et la suite, tout le monde la connait…

L’Atalanta, Marqui remet ça

Ni défenseur ni milieu, Marquinhos est l'autre sauveur de cette équipe. À Lisbonne, déjà, il s’était arraché pour égaliser face aux Italiens juste avant le temps additionnel, et il a remis ça à Old Trafford après avoir tapé la barre quelques minutes auparavant. Un cafouillage, une partie de billard, le ballon qui court dans tous les sens, des regards perdus, et toujours le même Brésilien pour être plus vif que les autres. Neymar ? Non, encore une fois son défenseur central de compatriote !

"Il nous fallait ces trois points, c’était très important. Aujourd’hui, on a joué avec courage et personnalité", se félicitait le principal intéressé après le coup de sifflet final, au micro de 'RMC Sport'. Comme souvent, lui un peu plus que les autres. Courage et personnalité sont deux mots qui définissent à la perfection Marquinhos. Il l’a prouvé à Lisbonne, à Manchester, et il le prouvera encore. Sinon, "sauveur" marche aussi.