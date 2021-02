Kean marque des points avant le Barça

C'est peut-être lui le grand gagnant de ce match contre Nice. Aligné dans une position inhabituelle, sur l'aile droite, Moise Kean a marqué beaucoup de points ce samedi. Impliqué sur l'action provoquant l'ouverture du score de Julian Draxler, l'Italien a offert la victoire au PSG (2-1) à un quart d'heure de la fin du match. Une grande satisfaction alors que son équipe sera privée de Neymar et Angel Di Maria mardi soir pour le rendez-vous au Camp Nou face au FC Barcelone, en Ligue des champions.

La surprise est d'autant plus belle que Moise Kean a rempli toutes les cases du parfait ailier face aux Aiglons. Sur le but de Draxler, il réalise un superbe travail en pivot pour trouver le décalage à droite avec la montée de Thilo Kehrer (1-0, 22e). Il n'a pas rechigné à faire les efforts défensifs non plus et s'est logiquement retrouvé récompensé en signant son 13e but de la saison, le 10e en Ligue 1, d'une reprise à bout portant à la suite d'une belle remise de Mauro Icardi sur un centre venu de la gauche de Kylian Mbappé (2-1, 76e).

Un élément fiable

Si Marco Verratti est rétabli pour Barcelone, comme le pense le staff, il ne serait pas surprenant après un tel match de voir Kean démarrer à droite mardi soir, avec "Le Petit Hibou" en nº10. L'ancien espoir de la Juventus a en tout cas montré bien plus en une rencontre que Pablo Sarabia ces derniers temps. L'Espagnol était d'ailleurs sur le banc des remplaçants contre Nice et n'est rentré que pour le dernier quart d'heure. Un possible indicateur pour le onze qui débutera en Catalogne.

Julian Draxler avait aussi un coup à jouer samedi soir pour convaincre Pochettino et son staff. Mais l'Allemand, malgré son but, a manqué d'influence dans l'axe en première mi-temps avant de glisser à gauche en seconde période. Son match dans le match avec Kean, dans un rôle différent, a nettement tourné en faveur de ce dernier, remplacé à la 82e minute. Kean déçoit rarement et il l'a encore prouvé sur cette rencontre. Une valeur sûre qui devrait apporter certaines garanties non négligeables.