Accusé par Neymar, Alvaro soutenu par Toko-Ekambi

Vivement que cette polémique nauséabonde prenne fin. Dimanche dernier, lors du Classique remporté par l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-0), Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de l’avoir traité de «singe», et l’Espagnol a démenti. Mensonge de l’un ou de l’autre ou simple incompréhension ? Difficile à dire.

Réaction attendue à l'OM, mais elle vient de l'OL !

Téléfoot, détenteur des droits de la Ligue 1, a analysé toutes les images à sa disposition sans trouver d’insultes racistes. L’antenne de BeIN Sports au Moyen-Orient en a fait de même avec sa caméra isolée sur Neymar… pour le même résultat. Mais ce lundi, des experts brésiliens auraient réussi à trouver la fameuse insulte raciste. En attendant une réaction de l’OM, elle est venue… de l’OL !

Et pour cause : Karl Toko-Ekambi a donné une interview à Marca ce lundi. Ancien coéquipier d’Alvaro à Villarreal lors de la saison 2018-2019, l’attaquant lyonnais a apporté un soutien total au défenseur marseillais.

"Alvaro, c'est quelqu'un de bien"

"On en parle beaucoup en France. Mes coéquipiers m'interrogent sur Alvaro et je leur dis que c'est quelqu'un de bien. À aucun moment il n'a prononcé un mot raciste. Je suis noir et il n'a jamais souligné la couleur de peau de chacun", a révélé KTE dans les colonnes du journal espagnol.

"Alvaro a été l'un des premiers à qui j'ai parlé, il m'a toujours transmis sa bonne humeur, il essayait de me parler en français pour m'aider à m'adapter et il m'apprenait l'espagnol. S'il a dit quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas raciste. Alvaro n'est pas comme ça", a conclu Toko-Ekambi. Au coeur de la tempête, l’Espagnol devrait apprécier.