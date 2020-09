PSG-OM : le club parisien espère récupérer plusieurs joueurs pour le Classique

Ce dimanche 13 septembre, le PSG recevra l'Olympique de Marseille pour le fameux Classique. Après la désormais célèbre fiesta-Covid à Ibiza et le contrôle positif de Kylian Mbappé à la Covid-19 avec les Bleus, sur quels joueurs le PSG pourra-t-il compter face à l'OM ?

Selon les informations de 'RMC Sport', le PSG devrait pouvoir aligner une très belle équipe. En effet, plusieurs joueurs contrôlés positifs à la Covid-19 pourraient prendre part au Classique : il s'agirait d'Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar dont les symptômes ont été déclarés au PSG et à la LFP avant le 30 août.

Or, selon le protocole de la LFP, ce sont les premiers symptômes et non la date des tests qui sont pris en compte pour savoir si un joueur à le droit de participer à une rencontre de Ligue 1. Le protocole de la LFP précise qu'il doit y avoir huit jours d'isolement à partir du lendemain de la déclaration des premiers symptômes ainsi que sept jours d'entraînement individuel avant de retrouver le groupe.

Di Maria, Neymar et Paredes devrait donc revenir au sein du groupe parisien à 48 ou 24 heures du match face à l'OM.

Le PSG espère même pouvoir récupérer d'autres joueurs pour le Classique : Mauro Icardi, Keylor Navas et Marquinhos.