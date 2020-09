Les images de joie à Marseille et à l’arrivée des joueurs à l’aéroport

Le temps additionnel a été long. Très long. Plus de six minutes avant que l’homme en noir ne siffle la fin du match, et acte ainsi la première victoire de l’Olympique de Marseille dans un Classique (1-0) depuis le 27 novembre 2011. Un succès historique.

"Si tu célèbres les défaites des autres, c’est que tu n’as rien à célébrer pour toi", expliquait Thomas Tuchel avant le Classique. Cette fois, les supporters de l’OM ont une nouvelle fois célébré une défaite parisienne, mais surtout une victoire marseillaise !

Comme après la finale de Ligue des Champions perdue par le PSG face au Bayern Munich (0-1), les supporters se sont dirigés vers le Vieux Port, et la fête pouvait commencer. Auparavant, celle-ci avait déjà démarré dans le vestiaire de l’OM, et que dire de cet accueil réservé aux joueurs à l’aéroport de Marignane...