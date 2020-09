Mandanda : "Pour gagner ce genre de rencontres, le gardien doit être décisif"

L'Olympique de Marseille n'a pas manqué sa chance de l'emporter au Parc des Princes ce dimanche soir, mettant fin à neuf ans de disette toutes compétitions confondues, et dix ans dans l'enceinte de son rival historique. Face à un PSG diminué, sans Kylian Mbappé, Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas, et avec un Angel Di Maria et un Neymar à peine remis du Covid-19, l'Olympique de Marseille a livré la copie parfaite pour s'imposer.

Les Phocéens ont ouvert le score avant la pause par l'intermédiaire de Florian Thauvin, puis ont cru être rejoint au score sur un but de Di Maria annulé, avant de croire avoir fait le break mais le but de Benedetto a également été annulé pour un hors-jeu. Avant tout ça, l'OM est resté dans le match grâce à un Steve Mandanda en grande forme. L'international français a réalisé trois arrêts de grande classe durant la rencontre faisant basculer son destin. Après la rencontre, il a exprimé sa fierté et a analysé la victoire de son équipe.

"On dédie cette victoire aux supporters"

"Ça fait plaisir, ça fait du bien. Je suis surtout content pour nos supporters, car cela fait des années qu'ils souffrent à chaque fois après ce match. Cette victoire, on la leur dédie. Ils le méritent car ils ont toujours été présents. Ce (dimanche) soir, ils ne pouvaient pas être avec nous, mais je sais qu'ils étaient là et qu'ils nous ont supportés de loin. C'est dommage, il n'y aura pas tous nos supporters contre Saint-Étienne. Ce stade est tellement magnifique quand il est plein, mais c'est comme ça. Un virus est là, le principal, c'est la santé mais on a hâte de jouer à domicile", a expliqué l'international français, des propos relayés par le site officiel de l'OM.

"On savait que ça allait être plus compliqué que ce qu'on a vu jeudi à Lens. Ils ont retrouvé des joueurs de qualité, sans faire offense aux autres. Mais, quand il y a Neymar et Di Maria, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont été forts, ils ont été au bout du match. Nous, on a su être solide, on a respecté le plan de jeu. Chacun à son poste a fait le maximum. Pour gagner ce genre de rencontre, il faut que le gardien soit décisif, ça a été mon cas ce soir, tant mieux", a ajouté le capitaine de l'OM.

Dans les colonnes de 'L'Equipe', Jérôme Alonzo a reconnu l'impact de Steve Mandanda sur la rencontre : "Le premier arrêt de Mandanda est exceptionnel, il faut le dire. Il change le match. La victoire de l'OM est méritée, parce que bien défendre n'est pas donné à tout le monde. On a vu beaucoup d'équipes venir au Parc en essayant de défendre et qui sont reparties avec une valise. Les Marseillais ont joué avec leurs armes et l'ont bien fait, en se montrant disciplinés, intelligents, rigoureux. Ils savaient qu'ils auraient trois cartouches maximum, ils en ont mis une et une deuxième qui a été annulée à tort".