"Les Parisiens sont sortis de leur match, on est restés concentrés"

Passeur décisif, homme-clé dimanche de la première victoire marseillaise en neuf ans face au Paris SG, Dimitri Payet a conclu en apothéose son jeu de provocations avec le public parisien.

Victime de plusieurs fautes, Dimitri Payet se savait attendu au Parc des princes par les joueurs du PSG après son chambrage lors de finale de la Ligue des champions comme il l’a déclaré au micro de Téléfoot : "On avait à cœur de faire un résultat, au moins repartir avec un point, on avait un plan bien précis, on a été récompensés de nos efforts. Je pense que je vais me réveiller avec quelques douleurs, mais ça se soigne plus vite quand on gagne, je savais que j’allais avoir un accueil assez spécial. Ils sont sortis de leur match, on est restés concentrés. On n’a pas pris de but et on a su marquer pour gagner. Je n’ai rien à répondre sur le calendrier du PSG, on le respecte, on joue les matchs tels qu’ils arrivent, on a aussi eu deux déplacements, c’est leur problème et pas le mien."