Pochettino : "Nous avons un immense respect pour le Barça"

A la veille du déplacement au Vélodrome, le coach parisien s'est présenté en conférence de presse pour évoquer ce qui sera déjà son deuxième Classique en tant qu'entraîneur du PSG.

L'entraîneur argentin a d'abord fait le point sur Neymar, incertain pour la rencontre en raison d'une gastro-entérite. "Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain", a-t-il simplement précisé avant d'évoquer le match en lui-même, à dix jours du huitième de finale aller de Ligue des champions à Barcelone.

"Ce sont deux matchs différents, une autre compétition, a-t-il assuré. Demain ce sera un derby. Un match contre l'OM c'est toujours un match spécial pour les joueurs, les supporters et le club."

Sans se mettre de pression par rapport au match aller, remporté dans un contexte tendu par les Olympiens au Parc des Princes. "Ces événements c'est du passé. Avant le match du Trophée des champions c'était le cas. Mais le plus important c'est de gagner le match; La rivalité sportive est connue et on connait son importance. On doit se concentrer pour gagner ce match.

"Tous les matchs te marquent d'une façon ou l'autre, positivement ou négativement. En étant joueur j'aimais vivre ces matchs avec des supporters. C'est une expérience de le vivre sans public comme lors du Trophée des champions ou là au Vélodrome. Ce sont des matchs marquants."

Un mois après son arrivée dans la capitale, Pochettino n'a pas voulu dresser de bilan de la progression de son groupe. "C'est difficile de dire où on en est. On cherche l'excellence et le meilleur niveau dans le jeu et dans les habitudes à générer. Il faut du temps pour voir des changements importants. On essaye de s'habituer à certaines conditions pour améliorer différents secteurs de jeu pour amener l'équipe à ce niveau d'excellence désiré."

Interrogé sur le dossier Messi et les piques du Barça, il a affirmé que le club avait le plus grand respect pour son prochain adversaire continental. "On a un grand respect pour tous nos adversaires et les autres clubs. Il reste dix jours avant le Barça et nous nous concentrons sur la Ligue 1.

"Nous avons un immense respect pour une institution comme le Barça. Aujourd'hui nous sommes concentrés sur le derby contre l'OM, ensuite la Coupe de France, Barcelone viendra après. On essaye pas d'envoyer des messages (pour Messi) et de chauffer le match. On reste concentrés sur nos performances à venir."

Enfin, le coah a fait le point sur l'état de santé de Keylor Navas, une nouvelle fois forfait dimanche : "Il va bien, il récupère bien. il ne sera pas prêt pour demain mais on suivra son évolution pour savoir s'il sera disponible pour le match de Coupe de France ou le match d'après."