Pochettino envoie un message à Mbappé

À la veille d'affronter Brest en 16e de finale de Coupe de France, Mauricio Pochettino était en conférence de presse ce vendredi en début d'après-midi. L'occasion pour l'entraîneur parisien de faire le point sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat se termine en 2022 et qui n'a toujours pas prolongé. L'Argentin a aussi parlé de Neymar à quelques jours de retrouver le FC Barcelone. Sans oublier la prochaine trêve internationale qui pourrait poser problème en raison des protocoles Covid en vigueur, notamment pour les Sud-américains, nombreux au PSG.

Le PSG et la Coupe de France : "Tout le monde aime disputer cette compétition, c'est toujours un plaisir de jouer cette coupe."

Navas ou Rico titulaire à Brest ? : "Je n'ai pas encore décidé l'équipe, on verra demain."

Neymar ? : "Il ne sera pas là demain mais on est très content de son évolution. On verra dans les jours à venir s'il peut faire partie du groupe contre Barcelone."

La trêve internationale menacée par la Covid ? : "C'est un sujet difficile à aborder pour l'instant d'autant que c'est une question qui est propre à chaque fédération et aux gouvernements de chaque pays. C'est une situation complexe où il est nécessaire de trouver un juste équilibre pour tous. Un travail doit être mené entre les fédérations, les gouvernements, les clubs et la FIFA pour trouver la meilleure solution, et la plus équitable pour les clubs. En cette période de pandémie, il faut protéger les joueurs et trouver le meilleur moyen pour que la compétition soit la plus équitable possible avec ces contraintes. On connaît la complexité et nous, avec le club, on se met à la disposition des instances pour qu'ils puissent trouver la meilleure solution."

Une compo en fonction de Barcelone samedi ? : "On doit donner de la valeur au match de demain, il a de l'importance. On sait que ce sera un match difficile. Brest fera en sorte de nous compliquer la tâche et nous ne penserons qu'à cela demain."

La prolongation de Mbappé : "Avec Kylian, on a une relation naturelle. Notre relation est bonne depuis deux mois. Cela ne fait aucun doute que le club et moi-même voulons qu'il reste. C'est un joueur sur lequel on compte beaucoup mais c'est une décision qui doit être prise des deux côtés. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au Paris Saint-Germain."