"Mbappé a le potentiel pour être le meilleur du monde et dépasser Messi et Ronaldo"

Kylian Mbappe est déjà parmi "les meilleurs du monde" mais la star du Paris Saint-Germain a encore le potentiel pour dépasser et succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. selon l'entraîneur Mauricio Pochettino. L'international français a marqué un doublé ce week-end dans la victoire 4-0 de son équipe contre Dijon pour prolonger son avance au sommet du classement des buteurs de Ligue 1, renforçant encore sa forme brûlante en 2021.

L'attention s'est maintenant tournée vers les dirigeants du Parc des Princes pour s'assurer que le joueur de 22 ans signe une nouvelle prolongation au-delà de sa date de fin actuelle en 2022, mais alors que les discussions se poursuivent, le nouveau manager du club n'a que des éloges effusifs pour son attaquant vedette, déclarant que il peut égaler les deux grandes stars incontestées du jeu moderne s'il dispose de l'espace nécessaire pour prospérer.

Dans une interview accordée à l'AFP, Mauricio Pochettino a encensé Kylian Mbappé : "Il a le potentiel, il ne lui manque rien d'autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus. Je crois qu'il est déjà parmi les meilleurs du monde. Il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite et qu'il obtiendra". Nul doute que l'international français appréciera, lui qui est annoncé comme l'un des futurs plus grands joueurs de la planète.

Pochettino prévient ses joueurs pour le match retour contre le Barça

Mauricio Pochettino a également évoqué le fantôme de la remontada après la victoire en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça : "En football tout est possible, le plus incroyable peut arriver, en positif comme en négatif. Des fois, l'impensable peut arriver. Mais nous sommes positifs. Et nous préparons chaque match de la même manière, avec toujours la mentalité de générer des sentiments positifs et de penser que nous devons encore gagner une autre fois pour aller au tour suivant".

Barça, Pedri absent contre le PSG ?

L'Argentin est revenu sur ses débuts à Paris : "Mes deux premiers mois comment je les ai vécus ? Avec beaucoup d'intensité ! En deux mois, nous avons vécu beaucoup de moments difficiles, parce que nous avons disputé treize matches officiels, avec une intensité énorme. Il y a aussi eu le coronavirus, que nous avons contracté au sein de l'encadrement, à différents moments. Et la situation de l'équipe, avec beaucoup de blessés. Il a fallu s'adapter à une réalité qui évoluait chaque jour".

"Avec Leo, nous avons eu d'emblée une bonne entente. Quand on est au PSG, la responsabilité, c'est de gagner chaque match. Inutile qu'il me le dise, c'est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu'un staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les joueurs s'adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à eux. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 en losange, 3-4-3, nous pouvons utiliser beaucoup de systèmes. Le plus important, à partir de ces points de référence, c'est de trouver une animation, aussi bien en attaque qu'en défense. C'est la clé", a conclu Mauricio Pochettino.