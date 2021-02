Pochettino voulait sortir Neymar avant sa blessure

Certains y voient de la malchance, d’autres s’indignent, quoi qu’il en soit Neymar ne sera pas présent au Camp Nou mardi pour affronter le FC Barcelone.

Touché aux adducteurs lors du 32eme de finale de la Coupe de France contre Caen, le meneur brésilien va être absent pour quatre semaines. Un coup dur pour le PSG qui avait déjà perdu Angel Di Maria quelques jours plus tôt à l’occasion du Classique contre l’OM.

"Triste" et "déçu" de ne pas pouvoir affronter son ancien club, Neymar aurait pu éviter cette blessure. Dans un entretien accordé à 'Onda Cero' et 'Rac1', Mauricio Pochettino a avoué qu’une décision avait été prise de remplacer rapidement Neymar après la pause.

"Mbappé s'échauffait et on avait pris la décision de remplacer Neymar parce qu'on avait remarqué qu'il était irrité à cause des fautes qu'il subissait", a expliqué l'ancien manager de Tottenham. Neymar s'est finalement blessé avant d'être remplacé dès la 59e minute de jeu.

Il y a deux ans, le Brésilien s’était déjà blessé lors d’un match de Coupe face à Strasbourg. Il avait alors dû faire une croix sur le huitième de finale contre Manchester United.

Les détracteurs du Brésilien n’hésiteront pas à pointer du doigt ses absences répétées lors de la phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis son arrivée au PSG. Il n’a disputé que le huitième aller contre le Real en plus des deux matches contre le Borussia Dortmund la saison dernière.

De quoi faire grincer des dents surtout que Neymar a l’habitude de retourner au Brésil effectuer sa convalescence et participer au carnaval de Rio ainsi qu’à l’anniversaire de sa soeur. Interrogé sur ce sujet, Pochettino a pour le moment botté en touche.

"Je ne sais pas si Neymar demandera à se rendre au Brésil pendant la blessure, cela dépendra de la partie médicale, a-t-il déclaré. Les concessions aux joueurs, qui changent d'air, sont parfois nécessaires et ils récupèrent plus rapidement."

"Neymar et tout autre joueur doivent avoir deux aspects clairs dans la gestion, la partie humaine et la partie professionnelle, explique-t-il. Dans la partie humaine, vous devez avoir un équilibre sacré et dans le professionnel les décisions sont des décisions."