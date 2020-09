Verratti, heureux de l'arrivée de Florenzi à Paris

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012 en provenance du modeste club de Pescara, Marco Verratti s'est depuis imposé comme un élément incontournable du club de la capitale.

L'international italien, qui a récemment confié son désir de s'inscrire sur le long terme à Paris, s'est aussi exprimé sur l'arrivée de son compatriote Alessandro Florenzi, prêté par la Roma cet été. Dans un entretien accordé au site officiel du club, Marco Verratti a dit tout le bien qu'il pense de la recrue du PSG.

"Il couvre le terrain, se met à disposition du groupe"

"Avec Al on se connait depuis qu’on est tout petits, quand on avait 13-14 ans et qu’on évoluait déjà dans les plus petites sélections italiennes ensemble. Je le connais depuis longtemps, je sais ce qu’il peut apporter. Il est bon tactiquement, physiquement, il couvre le terrain, se met à disposition du groupe. Il est intelligent, gentil, généreux", a d'abord déclaré le milieu de terrain, insistant ensuite sur la bonne ambiance qui règne au sein du groupe, favorable à son adaptation.

"Je pense que c’est un très bon recrutement pour Paris et on l’a vu tout de suite. Nous, on l’a accueilli pour qu’il se sente comme à la maison et il l’a ressenti. On est un très bon groupe, et Alessandro me l’a dit tout de suite quand il est arrivé, il l’a senti", a ensuite ajouté Marco Verratti, d'ores et déjà convaincu par son partenaire.