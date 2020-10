Rafinha : "L'ambiance à l'intérieur du vestiaire est très bonne"

Débarqué le 5 octobre dernier au PSG dans les dernières heures du mercato en guise de surprise du chef Leonardo, Rafinha s'est montré plutôt convaincant lors de ses deux apparitions en Ligue 1 (il n'était pas titulaire contre Manchester United).

"L'ambiance à l'intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me suis bien adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m'ont très bien accueilli", a-t-il assuré dans une interview aux médias du club.

"Tout s'est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l'entraîneur de m'avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines."

D'autant que le milieu de terrain formé au Barça n'a pas été dépayés par le schéma tactique utilisé par Thomas Tuchel. "C’est un système que je connais bien ! J’ai grandi en jouant en 4-3-3, je connais les mouvements que l’on doit faire lorsque l’on évolue dans ce système", assure-t-il encore.

"J’ai donc pu m'adapter beaucoup plus facilement. Quand je prends l’espace, un coéquipier prend ma place, il faut donc bien communiquer. C’est important lorsque vous jouez au milieu dans cette formation."

Des débuts rapides effectués à Nîmes, en raison notamment de plusieurs absences chez les Rouge et Bleu. "Quand j'ai vu que les joueurs revenaient des équipes nationales mercredi ou jeudi pour la plupart et que le match avait lieu vendredi, j'ai compris que l'entraîneur aurait probablement besoin des joueurs qui n’avaient pas été appelés en sélection. J'étais donc prêt, et j'ai pu débuter la rencontre."