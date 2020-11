Paris fait le boulot malgré les blessés

Et de huit ! Le PSG a aligné un nouveau succès en Ligue 1 ce samedi, confortant sa place de leader au classement. Malgré un contexte très difficile, avec plusieurs joueurs indisponibles et aussi des blessures enregistrées en cours de rencontre, les champions de France ont tenu leur rang contre le Stade Rennais. Ils se sont imposés 3 à 0 en faisant preuve de maitrise et sans trembler.

Le PSG a vite plié le match

Le match était pressenti pour être disputé, mais Paris a fait en sorte que l’essentiel du suspense s’évapore au bout de vingt minutes de jeu, avec deux buts inscrits. Moise Kean a frappé le premier à la 11e, profitant d’un pressing d’Angel Di Maria sur une relance rennaise. L’Italien s’offrait alors son troisième but en Ligue 1, soit un de plus que tout au long de la saison écoulée avec Everton. Passeur décisif sur cette ouverture du score, Di Maria s’est ensuite transformé en buteur. A la 21e, suite à une belle passe en profondeur d’Ander Herrera, il trompait Alfred Gomis d’une délicieuse louche.

En l’absence de Mbappé et Neymar, l'ailier argentin s’est donc mué en patron d’attaque lors de cette rencontre. « El Fideo » est resté appliqué jusqu’au bout, et c’est ce qui lui a permis d’aggraver la marque à l'approche du dernier quart d’heure (73e). D’un tir rasant de l’extérieur de la surface, il a clôturé le festival des siens, portant accessoirement à 86 son nombre de buts depuis son arrivée dans la capitale française.

Un Paris solide et réaliste

Pour la quatrième fois de suite en championnat, le PSG l’a donc emporté avec 3 buts marqués (ou plus) et sans encaisser le moindre but. Et ce score fleuve illustre assez bien le sérieux dont les locaux ont fait preuve. S’ils ont parfois laissé le ballon à leurs opposants, ils n’ont jamais vraiment été mis en danger. Ainsi, Keylor Navas n’a pas eu un seul grand arrêt à faire, malgré les 12 tirs des Rouge et Noir. En comparaison, Gomis, lui, a cédé à trois reprises sur les quatre fois où les hôtes ont cadré leurs tentatives.

Après les jours compliqués qui ont suivi la défaite face à Leipzig, Thomas Tuchel doit être satisfait de la copie rendue par ses hommes. En revanche, il a de quoi faire la moue en pensant à l’infirmerie du club qui ne cesse de remplir. Trois nouveaux joueurs l’ont encore rejoint à l’issue de cette partie, en l’occurrence Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi. Et tous pour des soucis musculaires. La trêve internationale ne pouvait manifestement pas mieux tomber pour les Parisiens.