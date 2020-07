"C'est possible que ce soit le dernier match"

Ce sera peut-être le dernier de la carrière de Loïc Perrin. Le capitaine stéphanois, qui aura 35 ans début août, a reconnu ce jeudi en conférence de presse qu'il est possible que le PSG-Saint-Etienne de vendredi soit sa dernière sortie avec les Verts.

Son état d'esprit

"Ça me fait plaisir d'être là vu la situation exceptionnelle qu'on a traversée, je ne savais pas trop si je pourrai être là. Je suis très heureux. Forcément, j'aurais aimé que ce soit dans d'autres conditions. Il y aura un titre à aller chercher et j'espère qu'on le remportera."

Le peu de supporters dans le stade

"Le foot reste un spectacle. On l'aime avec des tribunes pleines. Malheureusement, la situation rend cela impossible. Il faut s'adapter même si cela va sonner bien creux dans le stade. (...) 900 places pour nos supporters alors que 40 000 aimeraient y être, c'est très peu. Je comprends la position de nos supporters (de ne pas venir, ndlr)."

Son dernier match ?

"C'est possible que ce soit le dernier. On verra ce qui se passera par la suite. Mais même si ce sera peut-être le dernier, je ne pense pas que le coach fasse son choix (de me faire jouer, ndlr) là-dessus."

Un mot sur le PSG

"Ils font souvent la différence en début de match, avec une qualité offensive exceptionnelle. Si on veut gagner contre Paris, il faut courir bien plus qu'eux. (...) On va se confronter à l'une des plus grosses équipes d'Europe et la surprise sera encore plus belle si on l'emporte demain."

Benjamin Quarez, au Stade de France, pour 'Goal'.