Séance allégée pour Neymar et Marquinhos, Gueye de retour à l'entraînement

C'est dans une ambiance particulière que les Parisiens ont démarré leur entraînement ce jeudi après-midi, rendant hommage à Diego Maradona, décédé la veille à l'âge de 60 ans.

Les joueurs, le staff et Thomas Tuchel ont respecté une minute d'applaudissements en l'honneur de la légende. Les images ont été relayées par le club de la capitale, montrant Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi tenir le drapeau de l'Argentine, et Leandro Paredes arborer le maillot de l'Albiceleste.