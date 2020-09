Sergio Rico pas qualifié contre Lens

Coup dur pour le Paris Saint-Germain. D'ores et déjà privé de Keylor Navas, positif au Covid-19, tout comme six autres titulaires du club de la capitale (Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi), le champion de France en titre devra faire sans son second gardien : Sergio Rico. Une information avancée par L'Equipe, que Goal est en mesure de confirmer.

Prêté par le FC Séville la saison dernière, l'Espagnol a fait son retour en fin de semaine dernière, avec un contrat de quatre ans à la clé. Sergio Rico n'est pas qualifié pour la rencontre face au RC Lens et ne pourra donc pas jouer le premier match de Ligue 1 de la saison du Paris Saint-Germain. La rencontre face aux Sang et Or comptant pour la deuxième journée était prévue le 29 août et seuls les joueurs aptes à jouer à cette date, en prenant en compte les contrats signés, peuvent être alignés.

Bulka titulaire, sous réserve du test Covid

Or, à ce moment-là, Sergio Rico était revenu au FC Séville. Prêté par le club espagnol, le gardien de 27 ans avait réussi à trouver un accord avec son club pour prolonger son prêt au mois d'août et ainsi disputer le "Final 8" de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Le temps que le club de la capitale et le FC Séville trouvent un accord pour le transfert de l'Espagnol aura donc joué en sa défaveur. Au mieux, Sergio Rico pourra jouer dimanche soir contre l'Olympique de Marseille.

En attendant, le PSG va donc devoir faire confiance à son troisième gardien, Marcin Bulka, 20 ans, qui devrait selon toute vraisemblance débuter la rencontre. Selon les informations de Goal, le Polonais, qui est rentré au pays, va devoir se soumettre à un test Covid, et si ce test est négatif, alors il débutera la rencontre face au RC Lens jeudi soir. Garissone Innocent sera quant à lui sur le banc de touche pour le match de Ligue 1.