PSG-Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

C'est le dernier rendez-vous de l'année. Avant d'attaquer la trêve hivernale, le PSG reçoit Strasbourg, 16e de Ligue 1, ce mercredi (21 h) au Parc des Princes dans le cadre de la 17e journée. Un match que les Parisiens vont aborder avec un effectif réduit suite aux nombreuses blessures.

Au moins 10 absents !

Si Pablo Sarabia vient tout juste de reprendre l'entraînement collectif, le milieu espagnol manque encore de rythme. Quant à Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa, ils ont tous les trois intégré l'infirmerie dimanche soir à Lille, s'ajoutant à la longue liste des blessés dans laquelle on retrouve Neymar, Danilo Pereira, Abdou Diallo, Mauro Icardi et Juan Bernat. Paredes, touché à la hanche, manquera aussi à l'appel. Ce qui porte à dix le nombre d'absents pour le PSG en vue de ce match face aux Strasbourgeois, en attendant plus d'informations concernant Kylian Mbappé, en délicatesse avec ses adducteurs et qui pourrait également être ménagé encore une fois.

Malgré ces pépins physiques, Paris tentera de terminer 2020 sur une note positive, d'autant que le championnat est très serré pour l'instant. Le PSG n'est que troisième, à un point derrière Lille et Lyon, suivi de près par l'OM qui compte deux matches en retard. Il sera donc important de ne pas perdre des points supplémentaire à l'aube des fêtes de fin d'année. Rappelons qu'après la trêve, les Parisiens reprendront l'entraînement le 3 janvier.

Match PSG-Strasbourg Date Mercredi 23 décembre 2020 Coup d'envoi 21h

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Strasbourg est diffusé sur la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

La compo probable : Navas - Dagba, Pembélé, Marquinhos (c), Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Di Maria, Kean, Fadiga (ou Draxler)

Les principaux absents : Kimpembe (cuisse; suspendu), D. Pereira, Kurzawa, A. Diallo (cuisse), Neymar, Florenzi (cheville), Icardi (adducteurs), Bernat (genou), Sarabia (reprise), Paredes (hanche)