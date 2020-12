PSG-Strasbourg : il est temps que la trêve arrive

Encore un petit effort et ce sera l'heure des vacances. Ce mercredi (21 h), contre Strasbourg, les Parisiens vont disputer leur dernier match de l'année 2020, avant de profiter de dix jours de congés jusqu'à la reprise de l'entraînement fixée au 3 janvier 2021. Il y aura certainement des retours de blessures à ce moment-là. Et ils ne seront pas de trop, car avant d'affronter le RCSA, au Parc des Princes, Paris compte a minima dix joueurs sur le flanc.

C'est simple. Jamais, avant mardi, le PSG n'avait envoyé un communiqué médical aussi conséquent.

Pablo Sarabia a certes repris l'entraînement collectif, mais le milieu espagnol manque de rythme et sera absent. Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa ont tous les trois intégrés l'infirmerie dimanche soir, s'ajoutant à la liste des blessés dans laquelle on retrouve Neymar, Danilo Pereira, Abdou Diallo, Mauro Icardi et Juan Bernat. Sans oublier Leandro Paredes, touché à la hanche et qui doit aussi déclarer forfait.

Des joueurs lessivés

Thomas Tuchel a parlé de "casse-tête" lorsqu'il a évoqué la composition de son équipe lors du dernier point presse. Et le casse-tête a de bonnes chances d'être encore plus corsé, puisque Kylian Mbappé, bien que présent à l'entraînement mardi, n'est pas certain non plus de pouvoir tenir sa place.

L'international français est toujours gêné au niveau des adducteurs. Il pourrait être ménagé, ce qui porterait à onze le nombre d'absents côté Paris. Un record cette saison. "On essaye tout, je peux vous l'assurer à 100%", a déclaré Tuchel lorsqu'il a dû expliquer les raisons de ces nombreuses blessures. Mais l'équipe est lessivée, et il est vraiment temps que les vacances arrivent afin de regénérer des organismes meurtris par un début de saison difficile sur le plan physique mais aussi sur le plan psychologique.

Il faudra tout de même tirer une dernière fois sur la corde. Et ne pas se louper si possible, puisque le PSG n'est que troisième de L1, à un point de Lille et Lyon. Pour la première fois depuis quatre ans, l'escouade francilienne pourrait ne pas terminer l'année en tête si ses adversaires directs s'imposaient contre Nantes et Montpellier. Tuchel n'est pas inquiet pour autant : "Le plus important c'est qu'on soit proche. L'écart n'est pas trop grand et j'ai confiance en nous."