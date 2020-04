Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain actuellement confiné au Brésil, a évoqué pour 'PSG TV' le travail effectué par ses coéquipiers pendant cette période d'arrêt des compétitions. Le défenseur précise que les Parisiens ne sont pas en vacances et qu'ils continuent à s'entraîner à distance.

"J'ai parlé avec le coach, je parle souvent avec lui, par messages, a-t-il notamment confié le défenseur brésilien sur les réseaux sociaux du PSG. Avec les joueurs, on a un groupe WhatsApp, on se parle tout le temps, chaque semaine, pour voir s'il y a des nouvelles, des choses qui changent pour le retour. Je connais mon groupe, il est très responsable. Souvent, tu vois les vidéos sur Instagram où chacun fait un entraînement. Je travaille au quotidien avec eux donc je sais qu'ils sont responsables. On doit être professionnels et continuer à travailler. Ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer", a indiqué l'ancien milanais au micro du média officiel du PSG.

Le changement de rythme de vie dû au confinement pèse sur l'international brésilien : "On est habitué à nous entraîner tous les jours, à être sur le terrain avec les coéquipiers. Bien sûr, il y a aussi les matches, avec les supporters et l'ambiance. Le dernier match c'était sans eux à l'intérieur, mais ils ont été impressionnants à l'extérieur. Ils ont chanté pendant tout le match, c'était magnifique. C'est difficile, ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Il faut s'adapter, c'est la vie. Il y a des moments plus difficiles. Le point positif est que l'on peut profiter un peu plus de la famille. C'est un moment difficile pour tout le monde. Comme j'ai dit avant, il faut s'adapter à ce moment difficile. J'essaye de faire les choses à la maison, même si ce n'est pas facile. Il y a de petites choses, comme le vélo.", a-t-il encore confié.