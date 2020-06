Thiago Silva de retour à l'AC Milan ?

Thiago Silva a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain contre les Girondins de Bordeaux fin février ? C'est bel et bien possible. En fin de contrat fin juin, le défenseur brésilien ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Libre de s'engager avec le club de son choix, Thiago Silva ne s'est pour l'instant engagé avec personne et attend toujours un signe de la part du champion de France en titre afin de poursuivre l'aventure dans la capitale.

Au début du mois de mai, la femme de Thiago Silva indiquait dans les colonnes de 'Le Parisien' que son mari aimerait rester et prolonger au Paris Saint-Germain : "Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris."

Mais Thiago Silva n'est pas seul maître de son destin. Du haut de ses 35 ans, le défenseur brésilien, qui gagne 14 millions d'euros actuellement, pourrait être contraint de plier bagage s'il ne parvient pas à trouver un accord avec le PSG, ou si le club de la capitale ne lui fait pas d'offre. Qui plus est, Thiago Silva a été annoncé de retour à Milan à plusieurs reprises en cas de départ contraint et forcé du Paris Saint-Germain cet été.

Selon l’édition du jour de 'Tuttosport', le capitaine du PSG serait prêt à faire son retour à San Siro. Après avoir réussi à rapatrier Zlatan Ibrahimovic l'été dernier, l'AC Milan pourrait réaliser un nouveau beau coup en faisant revenir une gloire du club italien, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Au mois de février, l'agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto n'avait pas écarté un retour à Milan, des propos accordés à 'TMW' : "Un retour à Milan ? Il a un excellent rapport avec Milan et s’il ne renouvelle pas son contrat à Paris, tout serait possible".

Le mois dernier, il a néanmoins indiqué qu'il n'y avait aucun contact pour un retour à l'AC Milan : "Pour le moment, il n'y a rien avec Milan. Je n'ai eu personne. Il a encore cinq ans devant lui pour continuer à jouer. Mais il n'y a rien de précis quant à une éventuelle équipe dans laquelle il pourrait mettre fin à sa carrière". Une chose est sûre, à 35 ans, Thiago Silva veut encore évoluer au plus haut niveau et aimerait pouvoir le faire au PSG, mais si le club français décide de ne pas le conserver, un retour à Milan sera certainement une des options la plus haute dans la liste de voeu du Brésilien.