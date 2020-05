À défaut d'avoir été sacré Champion de France sur le terrain au terme de la saison, le Paris Saint-Germain l'a été officiellement, jeudi, suite à l'annonce officielle de la fin de l'exercice 2019-20. Le club de la capitale remporte ainsi le 9ème titre de Champion de son histoire.

Thiago Silva, capitaine emblématique du club, lui, peut se targuer de l'avoir été à sept reprises. Sur Instagram, le Brésilien s'est exprimé sur le sujet, ne boudant pas son plaisir, malgré cette période délicate.

"Un titre différent, dans des circonstances inimaginables, mais qui restera une source de grande fierté. Je ne peux que remercier Dieu d’être champion pour la septième fois en huit ans de Ligue 1. Je ne serais pas arrivé aussi loin sans le soutien de ma famille, en particulier de ma femme et mes enfants aimés, mes coéquipiers, tout le staff et les fans", a d'abord écrit l'ancien défenseur central de l'AC Milan, avant de dédier ce titre aux personnes qui luttent pour protéger notre santé.

"Je leur dédie ce titre, aux fans et surtout à tous les médecins et personnels soignants qui luttent contre le COVID-19 dans le monde. Ce sont eux nos joueurs aujourd'hui, qui se battent pour que nous puissions retourner sur les terrains et dans les stades dès que possible", a ensuite ajouté Thiago Silva.