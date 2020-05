Thomas Tuchel assuré d'être conservé ?

Thomas Tuchel pouvait trembler l'été dernier. Avec le retour de Leonardo au club et une première saison mi-figue, mi-raisin sur le banc du Paris Saint-Germain, l'Allemand n'avait pas le droit à l'erreur cette saison sous peine de voir son avenir dans la capitale française fortement menacé. Thomas Tuchel a répondu aux attentes, qualifiant le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, en finale des deux Coupes nationales, et dominant de la tête et des épaules le championnat de France.

Finalement, la pandémie de coronavirus est venu bouleversé la saison du champion de France en titre, ainsi que de ses autres concurrents sur la scène nationale et européenne, mettant fin au championnat de France de manière prématurée, mais n'empêchant pas le PSG d'être sacré champion. Néanmoins, personne ne sait jusqu'où le PSG aurait pu se hisser sur la scène européenne si la saison s'était jouée normalement et cela pourrait bénéficier à l'Allemand.

La C1 en août n'aura aucune incidence

Selon les informations de L'Équipe', Thomas Tuchel sera bel et bien le coach du PSG la saison prochaine. Avec la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, il serait impensable de voir le club de la capitale virer son entraîneur allemand, qui coûterait environ 10 millions d'euros au PSG en prenant en compte le départ de son staff. Lié jusqu'à l'été 2021 avec le club de la capitale, Thomas Tuchel devrait donc aller au bout de son contrat, et pourrait être reconduit en fonction des résultats la saison prochaine.

L'entraîneur allemand peut donc pousser un ouf de soulagement et serait fixé sur son avenir. Pour rappel, Thomas Tuchel jouait sa tête le 10 mars dernier lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Un nouveau fiasco à ce stade de la compétition, après l'élimination contre Manchester United la saison dernière, aurait probablement eu raison de son poste d'entraîneur, lui qui était annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich au mois de mars.

Les Bavarois ont depuis confirmé Hans-Dieter Flick dans ses fonctions avec un contrat allant jusqu'en 2023, et de son côté, Thomas Tuchel a qualifié son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, assurant ainsi son avenir à court terme. Selon L'Équipe', le parcours du PSG en Ligue des champions en août prochain ne changera pas cette décision, alors que l'Allemand travaillerait déjà en compagnie de Leonardo pour dessiner le prochain effectif du PSG.