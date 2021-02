Thomas Tuchel encense Mbappé

Son triplé contre le Barça a fait grand bruit et une semaine après, le choc est toujours bien présent. Critiqué depuis quelques mois pour ses passages à vide et son cruel manque de réussite notamment en Ligue des Champions (un an sans marquer), Kylian Mbappé a endossé le costume de sauveur du PSG en l’absence de Neymar.

Ce n’est pas la première fois que le Brésilien est absent cette saison, mais c’est bien la première fois que l’attaquant français n’a pas forcé sa nature sans la présence de son acolyte. Non, au Camp Nou, Mbappé a fait du Mbappé et a fait ce qui l’a propulsé tout en haut de la hiérarchie des espoirs européens de son temps à Monaco. Vitesse, insouciance et autres coup de rein ont mis à terre un Barça se pensant guéri mais finalement bien malade.

Ce succès en terres catalanes, Thomas Tuchel aurait certainement souhaité le vivre mais l’entraîneur allemand a été débarqué de son poste au PSG en décembre dernier. S’il a depuis retrouvé du travail du côté de Chelsea, il continue d’avoir un oeil attentif à ce qu’il se passe dans son ancien club.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que Tuchel est tombé sous le charme de Mbappé durant les deux saisons passées ensemble. Les rumeurs disaient que le courant ne passait plus vraiment entre les deux sur la fin et si c’est le cas, Tuchel n’en garde aucune amertume.

"Marquer trois buts au Nou Camp, c'est un message. C'est ce qu'il demande à lui-même. C'est son potentiel, ce qu'il a en lui. Il est toujours jeune, il est super affamé. C'est un requin dans sa mentalité, a avoué l’Allemand à 'BT Sport' dans une interview avec Rio Ferdinand. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir."

"C'est la mentalité qu'il faut dans sa manière la plus positive parce que c'est un bon gars. En privé, c'est une personne super gentille, super intelligente, super drôle. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un requin. Et c'est ce que sont les grands. Si tu mets le petit doigt dans l'eau, ils arrivent ! C'est Kylian."