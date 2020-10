Tuchel : "Je ne sais pas si on va recruter un autre joueur"

Thomas Tuchel était en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match contre Angers en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Et alors que le mercato se termine dans quatre jours, de nombreuses questions ont été en rapport avec une éventuelle recrue d'ici la clôture du marché des transferts.

Est-ce que vous pensez le PSG capable de disputer une nouvelle finale de Ligue des champions avec le groupe actuel ?

Thomas Tuchel : C'est du foot, tout est possible, mais si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose. Regardez Liverpool par exemple. Ils n'ont pas été à Lisbonne du tout, mais ils ont acheté Thiago et un joueur de Wolverhampton (Diogo Jota) pour s'améliorer. Manchester City a acheté deux défenseurs et Torres de Valencia. L'Atlético joue maintenant avec Luis Suarez. L'Inter n'était pas au Portugal non plus, et maintenant ils ont tous les postes doublés, ils ont une équipe taillée pour la Ligue des champios. On doit se battre avec eux, c'est un grand challenge. C'était déjà difficile, ce sera plus difficile si on reste comme ça.

Neymar et Alvaro Gonzalez n'ont écopé d'aucun match de suspension. Comment avez-vous appris la nouvelle ?

On m'a écrit sur WhatsApp et j'étais très heureux. On a déjà 14 suspensions après ce match contre Marseille, ça suffit. On a eu peur de devoir jouer sans Neymar pendant quelques semaines, c'est très bien. Nous sommes très heureux.

"Si on reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs à l'équipe" Alessandro Florenzi sera-t-il votre seul renfort de poids d'ici la fin du mercato ?

Aujourd'hui, c'est la réalité. Je ne sais pas si on va recruter un autre joueur. On doit attendre. Ce n'est pas impossible. Je suis inquiet, parce que si on reste ainsi, on risque de payer le prix en octobre, novembre ou décembre avec l'enchaînement. Il reste encore quelques jours, je garde confiance.

Votre effectif est-il moins fort que la saison dernière ? Et quel profil devez-vous recruter en priorité ?

On ne peut que dire ça, c'est sûr. Pour le moment, on n'a pas la même qualité, ce qui ne veut pas dire qu'on va tout laisser en plan. On va donner le maximum, sans chercher d'excuse. Mais il faut se confronter à la réalité. On a perdu de très bons joueurs. Si ça reste comme ça, avec cet effectif réduit, on ne peut pas demander les même objectifs, même si on peut y arriver. (...) Le club sait très bien ce dont nous avons besoin. Maintenant, on doit attendre le 5 octobre (clôture du mercato, NDLR).

Où en est la prolongation d'Angel Di Maria ?

Je ne sais pas où ça en est exactement. Je ne suis pas impliqué là-dedans. C'est clair qu'on perd trop de joueurs sans recevoir de l'argent aujourd'hui. Cela a commencé dès ma première saison ici. Rabiot, un grand joueur, est parti libre. Ça a continué cette saison, et ça peut continuer l'an prochain avec Julian Draxler, Angel Di Maria et Juan Bernat. C'est la pire chose pour un club de ne pas recevoir d'argent pour acheter de nouveau joueurs. C'est trop pour le PSG.