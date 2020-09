Thomas Tuchel se dit "très inquiet" avant les décisions de la commission de discipline

La Commission de discipline de la LFP se réunit mercredi afin d'étudier les événements survenus lors de PSG-OM dimanche. Les cas Amavi et Kurzawa seront étudiés pour comportements violents et actes de brutalité, Neymar pour comportement violent, Benedetto pour les deux cartons jaunes entraînant un retard de la reprise du jeu et Paredes avec ses deux cartons jaunes pour fautes manifestes.

Tuchel confirme Marquinhos comme capitaine

La LFP devrait également revenir sur le cas du carton jaune donné à Pape Gueye pour une intervention sur Neymar. Le crachat de Di Maria sera lui aussi évoqué. Et enfin, il sera question de l'altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez, le premier accusant le second d'avoir proféré des propos racistes à son encontre.

Suite à cette réunion, il pourrait donc y avoir des sanctions, en plus des suspensions automatiques des joueurs expulsés. Ce que l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a évoqué ce mardi en conférence de presse, à la veille de recevoir le FC Metz, en match en retard de la 1ère journée de L1.

Est-il trop tôt pour parler de crise de résultats au PSG ?

Thomas Tuchel : C'est la réalité oui, on a une crise de résultats. On reste sur trois défaites consécutives, nous ne sommes pas habitués à cela, mais il est important de regarder le contexte et d'analyser les faits. Pour moi, on a fait un bon match dimanche. Il ne faut pas seulement s'arrêter au résultat. Il nous manquait nos quatre attaquants de devant sur ce match. Beaucoup de joueurs avaient le Covid et on a démarré la saison sans match amical et sans une vraie préparation d'avant-saison. C'était clair, pour moi, que ce serait un début de saison difficile. Mais du coup, j'étais presque surpris de voir comment on a contrôlé le match contre Marseille. Il y avait deux ou trois classes d'écart entre les deux équipes. Nos statistiques étaient extraordinaires. Ils ont eu toute la chance du monde, c'est difficile de l'accepter, mais on regarde la performance quand vous préférez regarder les résultats. Je suis très calme. Si on retrouve des attaquants, on va gagner des matches.

Marquinhos est-il votre nouveau capitaine et souhaitez-vous le repositionner en défense centrale cette saison ?

C'est logique que Marqui soit le capitaine. La saison dernière, si Thiago (Silva) et Kimpembe étaient là, à 100% de leurs capacités, je trouvais que la meilleure solution était de le laisser au milieu parce qu'il est capable de faire le contre-pressing, d'aider les deux centraux, de marquer des buts décisifs. Il l'a montré en Ligue des champions. C'est un mixe extraordinaire avec Verratti par exemple à deux au milieu. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Avec lui, on a seulement trois défenseurs centraux. Il doit commencer en défense. Si on a une recrue, on aura la possibilité de le laisser au milieu, mais ça dépend. Je suis déjà heureux qu'il revienne sur le terrain avec le groupe. Peut-être qu'il devra jouer demain pour avoir des minutes dans les jambes et continuer sa préparation individuelle. C'est la même situation qu'avec Neymar et Di Maria dimanche.

En l'absence de Neymar et Mbappé mercredi, vos consignes offensives vont-elles évoluer afin d'être plus dangereux qu'à Lens où les deux manquaient déjà à l'appel ?

(agacé) Ce ne sont pas les deux seuls qui étaient absents à Lens. Il manquait sept ou huit joueurs, pas uniquement Nyemar et Kylian (Mbappé). On ne peut pas analyser les matches comme ça. C'est seulement de la polémique.

Allez-vous être tenté de donner du temps de jeu à Colin Dagba et Abdou Diallo mercredi. Quid de ces joueurs ?

On ne peut pas parler toujours des joueurs qui ne jouent pas. Abdou est là, il est très fort aux entraînements, mais il doit être patient. Il n'a pas joué pendant six mois. Ce n'était pas le moment pour lui de commencer les deux premiers matches. Je n'ai rien contre Abdou, nous sommes très contents de lui. Pour Colin, c'est la même chose. Il avait joué les deux matches avec l'équipe de France Espoirs pendant la trêve internationale et il a eu beaucoup de blessures musculaires. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'aligner Layvin (Kurzawa) à Lens. Maintenant, c'était clair qu'Alessandro (Florenzi) jouerait contre Marseille. Colin est entré en jeu. Ces gars doivent se battre pour une place. Abdou et Colin le font chaque jour et je suis très contents pour ça. J'espère qu'on aura des gars prêts à se battre et à montrer leurs qualités bientôt. Cela peut arriver que Colin démarre l'un des deux prochains matches, et c'est la même chose pour Abdou.

Comprenez-vous toutes les supputations sur votre avenir au PSG ?

C'est toujours comme ça. S'il perd en finale, on dit qu'il doit sortir. S'il perd contre Dortmund, il doit sortir aussi. S'il perd là où là, il doit partir. Ce n'est pas nouveau. C'est vous qui faites circuler ces rumeurs non ? Ce n'est pas nous. Moi, je ne lis absolument rien et je suis calme. C'est mieux.

Craignez-vous que Neymar, Paredes et Kurzawa écopent d'une lourde sanction de la part de la commission de discipline mercredi soir ?

Oui nous sommes très inquiets de ces décisions. Moi en particulier. Car je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte et tout ce qui s'est passé sur le terrain.

Une plainte en justice a-t-elle été déposée par Neymar ?

Je n'ai pas connaissance de cette information.

Sachant que Marquinhos peut évoluer en défense centrale et au milieu de terrain, souhaitez-vous plutôt recruter un défenseur axial ou un milieu d'ici la fin du mercato ?

Un des deux bien sûr. Peut-être les deux. Mais ce n'est pas un secret. On a perdu quatre joueurs, avec Thiago, Choupo, Edi Cavani et Thomas Meunier. On a recruté Alessandro Florenzi pour remplacer Thomas Meunier. On doit essayer sur les deux postes. Si on veut atteindre tous nos objectifs, c'est nécessaire.