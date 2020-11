Thomas Tuchel "très heureux" après la victoire à Nantes

Une grande satisfaction

Thomas Tuchel : Je suis très heureux. On a fait beaucoup de changements parce qu'on a l'impression que c'est nécessaire. On ne peut pas attendre que ce soit toujours spectaculaire. Il manque les spectateurs, ne l'oubliez pas. Ils sont aussi essentiels pour le spectacle. C'est comme quand on mange quelque chose. On connaît le goût du plat, mais il manque parfois quelque chose d'essentiel. Là, il nous manque l'énergie, l'atmosphère, et c'est vraiment difficile pour mon équipe. Je suis content parce qu'on a fait un match très sérieux. J'ai vu une bonne énergie, de la qualité, on était plus libérés en deuxième mi-temps. On a eu un petit peu de réussite aussi, c'est comme ça dans le foot.

La satisfaction Ruiz-Atil

Il a fait un bon match. Maintenant, le plus difficile commence pour lui. Il doit montrer de envie encore.

Des nouvelles de Kean et Mbappé

Kylian, je pense que ce n'est pas une blessure. C'est seulement de la fatigue. La même chose pour Moise Kean. Il a pris trop de coups, c'était très douloureux. Il m'a dit qu'il voulait continuer, mais j'ai dit non. Ce n'était pas le moment de prendre trop de risques. J'espère vraiment qu'on n'a pas de nouveau joueur blessé.

Mbappé

Il est très jeune, il a beaucoup de choses à améliorer encore, mais ça peut être un pas en avant aussi de rester au très haut-niveau auquel il est aujourd'hui. Il a encore été décisif. On attend des choses de lui parce que c'est un joueur clé. Il a la capacité et le talent pour faire la différence.

Paredes de retour pour Leipzig ?

J'espère que Leo Paredes va participer à l'entraînement lundi. Peut-être avec Mauro Icardi, mais je ne suis pas sûr.