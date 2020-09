Tuchel confirme Marquinhos comme capitaine

Orphelin d'un capitaine depuis le départ de Thiago Silva, en fin de contrat, à Chelsea, le Paris Saint-Germain connaît désormais le nouveau détenteur officiel du brassard de capitaine. La logique voulait que Marquinhos, vice-capitaine la saison dernière, et occupant du brassard de capitaine à chaque fois que Thiago Silva n'était pas présent sur la pelouse, récupère cette responsabilité. Encore fallait-il que Thomas Tuchel le désire.

Avant la rencontre face à Metz en Ligue 1 ce mercredi, l'entraîneur allemand était présent devant la presse et il en a profité pour confirmer Marquinhos dans l'exercice de ses fonctions de capitaine : "Vous savez bien, c’est logique que Marqui soit le capitaine". Absent face à l'Olympique de Marseille et au RC Lens en raison d'un test positif au Covid-19, le Brésilien va selon toute vraisemblance faire son retour faec à Metz.

Marquinhos : "Un honneur d'être capitaine"

En l'absence de l'ancien joueur de l'AS Roma, c'est Presnel Kimpembe, nouveau vice-capitaine donc, qui a porté le brassard de capitaine. Le défenseur formé au Paris Saint-Germain est l'un des plus anciens joueur de l'effectif. Marquinhos n'a pas encore eu le temps de réagir à sa nomination en tant que capitaine, mais il y a quelques semaines, le Brésilien n'avait pas caché qu'il serait fier d'occuper cette responsabilité.

"Je veux finir ma carrière au PSG. Ce n'est pas encore officiel, ça n'a pas été mentionné si je serais le capitaine du club après le départ de Thiago Silva. Ce n’est pas quelque chose que je recherche. Je pense que cela doit arriver naturellement. Si je suis le capitaine, ce serait un honneur. Mais notre capitaine est toujours Thiago Silva. Je suis vice-capitaine et j’essaye d’aider autant que possible. Quand il n'a pas été sur le terrain, j'ai assumé ce rôle de la meilleure manière possible, mais rien n'a été officialisé quant à ce statut après le départ de Thiago Silva", a indiqué Marquinhos début août à 'GloboEsporte'.

Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma à l'âge de 19 ans, Marquinhos est d'ores et déjà l'un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire parisien. L'international brésilien a notamment pu grandir aux côtés de Thiago Silva en tant que joueur et en tant qu'homme. Il incarne le présent et le futur du Paris Saint-Germain. Pour rappel, Marquinhos est sous contrat jusqu'en juin 2024, et pourrait donc passer plus de dix ans dans le club de la capitale.