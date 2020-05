Tuchel espère que le PSG pourra jouer la Ligue des champions

Le PSG et l'OL sont dans une situation assez inédite. Les deux clubs français ne s'entraînent plus et ne vont plus rejouer le moindre match officiel avant de reprendre la Ligue des champions au mois d'août. Confiné en Allemagne, Thomas Tuchel a donné une interview à la chaîne officielle du PSG. Un entretien enregistré au début du mois de mai, durant lequel il a semblé préoccupé par le manque de lisibilité concernant la date de reprise de l'entraînement et la date à laquelle se déroulera la phase finale de la Ligue des champions.

"Personne n'est capable de dire si on recommence le 12 août. Ou plutôt le 6 août, avec la Coupe de la Ligue ou autre chose. Si on a une date, ça pourrait beaucoup nous aider, mais en ce moment, ça change chaque jour. Nous devons nous préparer au minimum quatre semaines, après, dix, douze semaines sans jouer, j'espère qu'on pourra recommencer, parce que nous sommes forts, nous sommes en quarts de finale, mais on ne peut pas pousser. Peut-être qu'on pourra jouer en aoûtcomme un tournoi, si ça c'est possible, on doit se préparer au minimum quatre semaines", a expliqué l'entraîneur du PSG.

L'entraîneur du PSG s'est remémoré l'avant-match face à Dortmund : "Les ultras du PSG ont chanté à l'extérieur du bus : PSG allez PSG. Les joueurs répétaient la même chose. Après on a commencé à chanter tous ensemble dans le bus. Normalement ça ne se passe pas comme ça, dans le bus, après une grande victoire oui, mais pas avant le match. C'était vraiment spécial et vraiment agréable parce que tout le monde était ensemble à chanter et danser, le staff et les joueurs."

Depuis, le PSG a été officiellement sacré champion de France, mais n'a pas eu la chance de célébrer son titre en compagnie de ses supporters, ni même sur le terrain comme à l'accoutumée. Thomas Tuchel est revenu sur ce sacre assez original et étrange pour lui et les joueurs : "C'est un peu bizarre, mais en même temps nous sommes très heureux parce que l'on a travaillé dur et ce n'est jamais facile de gagner."

L'entraîneur du PSG a commenté la reprise en Allemagne et comprend que la situation soit différente en France : "La Bundesliga reprend ? Oui, mais la situation dans les deux pays est très différente, sur les statistiques face au corona. C’est la décision, on doit l’accepter. Peut-être que l’on peut jouer en août, comme un tournoi. Si cela est possible, on doit avoir un minimum de 4 semaines de préparation. J’espère que l’on pourra jouer, car on était fort, en quart de finale. Mais c’est difficile car tout peut changer chaque jour. Personne ne peut dire maintenant que l’on va reprendre à une date précise. Une date pourrait aider, mais cela change chaque jour."