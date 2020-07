"L'Atalanta ? C'est une équipe très spectaculaire"

Le PSG est fixé. Le club de la capitale connaît son, et même ses, adversaires pour le Final 8 de la Ligue des champions. Le champion de France en titre, qui n'a pas joué la moindre minute depuis le mois de mars contrairement à l'ensemble de ses concurrents, sera opposé en quarts de finale à l'Atalanta Bergame, bourreau de Valence au tour précédent et actuellement quatrième de Serie A. Une équipe séduisante et à ne pas prendre de haut.

Qui plus est, l'Atalanta est en grande forme depuis la reprise de la saison en Italie avec six victoires en autant de matches. En cas de qualification, le PSG sera opposé au vainqueur d'Atletico Madrid-Leipzig. Interrogé au micro de 'PSG TV' quelques minutes après le tirage au sort du Final 8, Thomas Tuchel avait le sourire mais ne compte pas sous estimer l'Atalanta, une équipe qui a séduit de par son jeu en Serie A et en Ligue des champions cette saison.

"Oui, c'est compliqué parce que toutes les équipes ont beaucoup de qualité. L'Atalanta a mérité cette qualification pour les quarts de finale. C'est une équipe spectaculaire, très spéciale, parce que c'est une équipe italienne mais qui attaque, attaque et attaque encore. Ils marquent beaucoup de buts, ils sont très offensifs. Il faudra être préparé. On va devoir très bien se préparer, on va devoir être attentif. Nous sommes en quarts de finale, et nous sommes là pour gagner", a déclaré le technicien du PSG.

"La réaction des joueurs et la mienne ? Oui, on reste prudents. Il y a encore beaucoup de semaines pour préparer ce match. C'est bien de connaître notre adversaire maintenant, ça commence maintenant. Il faut être sérieux à partir de maintenant. On a regardé le tirage ensemble dans le bureau, c'est bien. Pour moi, un tirage c'est toujours la même chose. Maintenant, on va devoir s'adapter et se préparer. Nous sommes confiants, mais je suis sûr que ce sera un match très serré", a ajouté l'entraîneur allemand.

Enfin, Thomas Tuchel a tout de même rappelé qu'avant l'échéance majeure que représente la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aura deux finales à jouer, celle face à l'OL en Coupe de la Ligue, mais avant toute chose, celle face à l'AS Saint-Etienne en Coupe de France : "Oui, avant toute chose il faut penser à Saint-Etienne. C'est la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'excitation, mais on va commencer par préparer le match contre l'AS Saint-Etienne."