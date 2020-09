"Ne pas attendre trop de nous"

Mettre la pression sur les dirigeants pour le Mercato ?

Non, je n'ai pas mis la pression. Oui, on a donné des vacances, c'était absolument nécessaire, on a été vingt jours ensemble, il fallait se reposer un peu et se changer les idées. Maintenant, on cherche pour trouver des solutions. La situation est plus compliquée avec le Covid et nos sept joueurs absents. On a fait un bon entraînement, on a confiance. Ce n'est pas facile, nous n'avons pas joué de matches amicaux, mais on cherche des solutions, et on va tout faire pour faire un bon match demain.

Un regret pour le report du match face à Lens ou pour les vacances accordées aux joueurs ?

Reporter le match était la meilleure chose, pour donner quelques jours aux joueurs. Si on avait joué le 29, on aurait donné des vacances après. Maintenant, c'est super dommage avec le Covid, ça nous donne l'impression qu'il est toujours là, on doit être vigilant. La force de ce groupe là, c'est d'être ensemble. On doit s'adapter. Il nous manque beaucoup de joueurs, mais on doit faire de notre mieux.

Récupérer des joueurs face à Lens et Marseille ?

On espère, mais honnêtement, s'ils peuvent faire un petit entraînement individuel, c'est un grand pas pour être prêt pour dimanche. Le plus important, c'est la santé des joueurs. C'est clair. On doit régler des choses avec eux, ce n'est pas le plus important qu'ils soient sur le terrain, à tout prix. Nous sommes attentifs, vigilants, nous prenons nos responsabilités avec eux. Demain, nous serons à Lens, certains vont pouvoir faire un petit entraînement individuel. Après, peut être qu'ils pourront réintégrer le groupe vendredi ou samedi. Après les vacances, plus la phase en quarantaine, j'ai le sentiment que le match de dimanche arrive trop tôt.

Certains ont eu des symptômes. Je ne veux pas trop en dire, mais les joueurs testés positifs se sentent mieux. Mais c'est une autre chose de reprendre l'entraînement. Ils reprennent des programmes individuels. J'ai des doutes pour dimanche contre l'OM. Mais il faut attendre pour savoir. Nous sommes très responsables et prudents avec eux."

On a les sept joueurs qui manquent pour demain, et pour Kalimuendo, nous allons voir avec l'entraînement. Il est rentré blessé de la sélection. Il va se tester aujourd'hui. J'espère que Draxler, Kimpembe, Kehrer et Dagba pourront jouer."

Les déclarations de Leonardo sur son contrat

Je ne peux pas me donner un contrat, moi-même. Je travaille pour un club, s'ils m'aiment, ils me donnent un contrat. Cela ne change rien pour moi. Le plus important, c'est de créer une équipe forte, de continuer la marche en avant. Ensuite, pour mon cas personnel, où on trouve une solution, où on la trouve pas. Mais au quotidien, cela ne change rien, je reste proche de mon équipe, des mes joueurs et je vais tout donner pour le club.

La condition physique de Verratti

Verrratti a fait tout l'entraînement avec nous, à 100%. Il se sent bien, pour moi il est prêt à jouer, peut-être pas le match entier, mais il est prêt. Il faut être très responsable avec lui. On ne peut pas l'utiliser uniquement parce que les autres sont absents, on doit l'utiliser uniquement s'il est prêt. Est-ce qu'il pourra finir le match ? J'en doute, d'autant plus qu'il devra jouer un autre match dimanche. Je suis positif avec lui.

Le Mercato

Bien sûr, on cherche un latéral droit, ce n'est pas un secret. On a perdu quelques joueurs. Pour moi, les grandes différences entre ma première et ma deuxième saison, c'était la taille de l'effectif. On a eu plus de joueurs fiables, plus de joueurs en général, et ça c'était la base pour avoir une concurrence, mais aussi pour avoir des alternatives. Si vous vous souvenez de notre premier match en Ligue des champions, Neymar, Mbappé et Cavani étaient absents, mais on a joué avec Icardi, Di Maria, Sarabia, Gueye et on a gagné 3-0. Pareil à Galatasaray. On a gagné parce qu'on avait une grande équipe sur le terrain. On a eu une grande équipe avec beaucoup de joueurs fiables, et ça pour moi c'est le plus important. Avec un groupe comme ça, la mentalité, le travail et de la chance, on peut créer quelque chose d'extraordinaire et gagner des titres, être performant en Ligue des champions encore. Il faut utiliser ce momentum pour continuer. Il ne faut pas perdre en qualité. On parle avec Choupo pour qu'il reste encore une saison. Il a été très bon. Pour Rico, c'était notre choix. Nous voulions absolument continuer avec Navas et Rico, c'était exceptionnel. Alphonse n'est pas un numéro 2. Il veut jouer, montrer et grandir. Nous cherchons une solution pour lui aussi.

Le début de saison face à Lens

C'est un peu bizarre de commencer avec un match très difficile à Lens. Normalement, après une finale, on a une phase de préparation avec des matchs amicaux donnant aussi un sentiment à l'entraîneur de savoir qui est en mesure de jouer. Je suis toujours heureux d'être sur le terrain avec cette équipe-là. Mais en même temps, commencer avec un match de championnat à Lens, ça va être très difficile. Pour moi, c'est important que l'on attende pas trop de nous. On va tout donner. Nous allons devoir jouer humblement, tout donner, être sérieux, et qu'on attende pas trop de nous. Cela ne sera pas facile car nous sommes le PSG. Cela risque d'être compliqué, nous allons devoir gérer ça sur le terrain. Je suis curieux, c'est un défi, un début de saison très spécial.

Camavinga

Est-ce que j'aimerais l'avoir dans mon équipe ? Oui, bien sûr (Rires). Mais je ne peux pas parler d'autres joueurs, qui ne sont pas de mon équipe. C'est un super joueur, très fort, avec un grand futur. Mais il joue aussi dans une belle équipe qui joue la Ligue des chamipons. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas le Monopoly. Je ne vais pas dire non pour le recruter, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.