Un entraînement sans Navas et Verratti

À Alcochete, à 10 km de Lisbonne, le PSG a pris ses quartiers ce jeudi dans l’habituel centre d’entraînement du Sporting Portugal. Une séance s’est tenue à 17h30 (heure locale) au lendemain de la victoire contre l’Atalanta Bergame (2-1), sans les joueurs ayant disputé l’intégralité de la rencontre.

Blessé aux ischio-jambiers face aux Italiens, Keylor Navas n’était pas sur le terrain avec les autres gardiens, Sergio Rico et Marcin Bulka. Il devait passer des examens complémentaires ces dernières heures afin d’établir plus précisément la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Remplacés en cours de match, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Ander Herrera ont effectué un léger circuit training à base de courses.

Enfin, Marco Verratti n’a pas encore repris les séances sur le terrain. Touché au mollet droit et très incertain pour la demi-finale, le milieu de terrain manquait à l’appel au même titre que Layvin Kurzawa.

Notons la présence de Kylian Mbappé qui a eu droit à un exercice sur courte distance avec ballon pour tester la mobilité de sa cheville. Il a également participé à un petit toro avec le reste de ses partenaires.