Première séance sans Neymar pour Pochettino

Le PSG a retrouvé le Centre Ooredoo ce dimanche. Une rentrée qui marque le début de l'ère Mauricio Pochettino. Le successeur de Thomas Tuchel a dirigé son premier entraînement en fin d'après-midi, après avoir été présenté à l'ensemble du groupe par le président Nasser Al-Khelaifi. L'ancien Spurs, et son staff, ont pris les rênes d'une séance qui a duré près de 45 minutes et à laquelle Neymar n'a pas participé.

Un groupe encore très réduit

Victime d'une entorse de la cheville gauche avant la trêve, le Brésilien était présent au Camp des Loges, mais n'a donc pas foulé le terrain avec ses partenaires alors que se profile un déplacement à Saint-Etienne dès mercredi (21 h) pour le compte de la 18e journée de L1. Rafinha Alcantara, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe et Juan Bernat n'ont pas fait non plus la séance collective.

Danilo Pereira et Layvin Kurzawa (ischio-jambiers) ont eu le droit à un entraînement à part au cours duquel ils ont pu retoucher le ballon. En marge du groupe, Abdou Diallo (ischio-jambiers) a seulement repris la course avec quelques sprints sur une durée plus courte que ses deux compères.

Ils ont participé à l'entraînement collectif :

Gardiens (4) : Navas, Letellier, Rico, Franchi

Défenseurs (5) : Kehrer, Marquinhos, Bakker, Dagba, Pembélé

Milieux (8) : Verratti, Di Maria, Herrera, Draxler, Gueye, Ruiz-Atil, Fadiga, Sarabia

Attaquants (3) : Kean, Mbappé, Icardi

Ils ont repris à part :

Danilo Pereira, Kurzawa, A.Diallo