Vahid Halilhodzic voit cette équipe remporter la C1

Cela semble déjà particulièrement loin, mais avant le confinement imposé et le début de la crise liée à la pandémie de coronavirus, l'heure était à la fête du côté du Paris Saint-Germain, parvenu à décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, grâce à sa victoire face au Borussia Dortmund (2-0), dans un Parc des Princes à huis clos, mais entouré par des milliers de supporters venus soutenir leur équipe aux abords de la Porte d'Auteuil.

"Plus que jamais, Paris doit aller la chercher"

Si le football est à l'arrêt forcé, et que les instances naviguent à vue quant à la reprise des différentes compétitions, bon nombre d'observateurs estiment que le PSG avait, cette saison, une équipe enfin taillée pour jouer les premiers rôles en C1. Un avis partagé par l'emblématique Vahid Halilhodzic, actuellement sélectionneur du Maroc et ancien entraîneur du club entre 2003 et 2005. Selon lui, Paris a les moyens pour soulever la coupe aux grandes oreilles.

"Le PSG a le meilleur effectif du monde, cette équipe doit gagner la C1 et elle aurait dû faire une finale depuis quelques années déjà. (…) Je ne veux pas passer pour un donneur de leçons, car c’est toujours simple de parler quand on est en dehors mais, pour moi, c’était le grand favori en Champions League. Encore plus si les matchs reprennent, Liverpool est éliminé, City ou le Real sont restés sur le carreau, plus que jamais Paris doit aller la chercher", a-t-il confié pour le média spécialisé 'Culture PSG'.