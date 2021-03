"Verratti est un cran en dessous de GÃ¼ndogan, Kimmich et Barella"

Adulé par les supporters du PSG, encensé par les observateurs du football français, Marco Verratti peut être considéré comme un joueur de classe mondiale à son poste, mais les blessures ont trop souvent empêché l'Italien d'être à son meilleur niveau et d'éclabousser le monde entier de son talent. Dans un article de France Football, plusieurs observateurs du football mondial à l'étranger ont donné leur avis sur Marco Verratti dont deux anciens internationaux allemands. Et pour Lothar Matthäus, l'Italien ne fait pas partie de l'élite à son poste bien qu'il lui rappelle grandement Toni Kroos.

"Je suis souvent les matches du PSG et Verratti me fait penser à Toni Kroos : un joueur discret, mais indispensable. Il fait le lien entre la défense et l'attaque, ses qualités d'abattage sont énormes et son jeu de passes constitue sa grande force, que ce soit les passes courtes ou longues. C'est lui qui imprime le rythme de son équipe. Il sait aller vite, transmettre vite. Le jeu de possession attentiste ne fait plus partie du football des années 2020 et il l'a bien compris", a expliqué Lothar Matthäus.

"Le fait que Mauricio Pochettino lui laisse autant de liberté dans l'entrejeu lui permet de mieux exploiter son potentiel. Sa prestation contre le Barça il y a trois semaines l'a confirmé : dans les grands moments, il sait se sublimer. Mais le problème, c'est que son corps le laisse rarement en paix. Il est rare qu'il enchaîne les matches sur une longue durée à l'image de Toni Kroos qui joue tous les trois jours à un très haut niveau depuis une dizaine d'années. Si Verratti avait connu moins de pépins physiques, je suis convaincu qu'il aurait davantage marqué les esprits sur la scène internationale. En fait, il lui manque un match référence comme Kroos lors de Brésil-Allemagne (1-7) à la Coupe du monde 2014", a ajouté l'ancien international allemand.

"En équipe d'Italie, il n'a encore jamais véritablement livré des prestations de grande envergure lors d'une compétition majeure, alors qu'un joueur comme Nicolo Barella (NDLR : milieu de terrain de l'Inter Milan) a montré l'étendue de son talent avec des performances de haut niveau sur la durée. Au niveau de la hiérarchie des milieux actuels, je situe Verratti à peu près au même rang que Frenkie De Jong, Marcel Sabitzer et Denis Zakaria, mais un cran en dessous des Ilkay Gündogan, Nicolo Barella, Leon Goretzka et Joshua Kimmich", a conclu le Ballon d'Or 1990.

Bastian Schweinsteiger partage l'avis de son compatriote : "Depuis quelques mois, et notamment le Final 8 de Lisbonne en Ligue des champions 2020, je vois un Marco Verratti au sommet de son art. C'est un joueur qui a beaucoup gagné en maturité et qui s'est progressivement affirmé pour devenir le patron technique du PSG. Il m'a énormément plu contre Barcelone lors du match aller avec une incroyable générosité dans le jeu sans ballon, davantage de discipline que par le passé et, surtout, une capacité à pouvoir évoluer à tous les postes du milieu avec le même rayonnement et la même facilité. Le fait que Pochettino lui offre les clés du jeu semble lui donner des ailes. Il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et d'aller là où ça fait mal".

"Il est au cœur du jeu, entre les lignes, entre les deux couloirs et entre l'attaque et la défense. Son rôle est fondamental, car il est en permanence sollicité. Il se trouve à la récupération et dirige en même temps le jeu grâce à son volume et à sa touche technique. Il fait sans aucun doute partie des meilleurs milieux du monde, même s'il lui manque encore la régularité, et qu'il lui faudrait un triomphe européen afin de bénéficier d'une reconnaissance plus grande à l'international. Actuellement, le niveau de jeu d'Ilkay Gündogan à Manchester City est exceptionnel, à l'instar de Joshua Kimmich au Bayern Munich et de Nicolo Barella à l'Inter. Ils constituent à l'heure actuelle les trois références dans l'entrejeu. Derrière, je vois Verratti, qui pourra prétendre au même statut que les trois autres en cas de victoire en Ligue des champions", a conclu le champion du monde 2014.