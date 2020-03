Puel ne compte toujours pas sur Ruffier

Pendant que l'AS Saint-Étienne poursuit ses prestations décevantes à base de défaites, dont la dernière lors du derby face à l'OL au Groupama Stadium (2-0), le gardien Stéphane Ruffier n'a pas été convoqué, pour le troisième match consécutif.

En conférence de presse ce jeudi, avant de recevoir le Stade rennais dans le Chaudron dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France, Claude Puel n'a pas caché son agacement face à la situation, lorsqu'il a été interrogé sur la présence du portier dans le groupe.

"Vous verrez ça. Non. A priori, on ne tourne pas (dans le but)". Résultat, c'est bien Jessy Moulin qui sera dans les cages stéphanoises jeudi soir.