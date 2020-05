Pulisic annonce être remis de sa blessure

Le milieu de terrain des Blues, Christian Pulisic, avait très mal commencé l'année 2020. Dès le 1er janvier contre Brighton, le joueur s'est blessé aux adducteurs et n'a plus rejoué depuis.

Et alors que la Premier League est en plein débat pour trouver une date de reprise du championnat, l'international américain a offert une bonne nouvelle aux supporters des Blues.

Revenu à Londres il y a quelques jours après avoir passé le confinement aux États-Unis, le joueur a confié qu'il se sentait prêt à rejouer prochainement.

"Je n'ai pas pris cette blessure au sérieux et j'aurais dû. C'était très difficile et frustrant de traverser des moments comme ça. Je l'ai sous-estimée et essayé de me remettre en forme aussi vite que je pouvais parce que je voulais rejouer", a confié le joueur pour Chelsea.

"Je me suis donné un peu plus de temps pour me reposer et m'assurer et d'être à 100 % de ma forme. Je dirais que je suis maintenant complètement rétabli", a-t-il assuré.