Puyol a appelÃ© par tÃ©lÃ©phone Ronaldinho qui se trouve actuellement en prison

Les jours passent et Ronaldinho est toujours en prison au Paraguay. En plus de jouer au foot-volley pour passer le temps avec les autres détenus, le Brésilien passe aussi du temps au téléphone et reçoit des visites, à en croire les informations du journal 'El Mundo'.

Et bien qu'il soit en prison, selon les informations du média cité, l'ancien capitaine de la Sélection du Paraguay Carlos Gamarra est l'un d'eux.

En ce qui concerne les appels téléphoniques, le média insiste sur le fait que l'ancien joueur du FC Barcelone est l'un des rares privilégiés à pouvoir bénéficier de cette possibilité.

Ronnie a également l'option de pouvoir écrire à sa famille, notamment en cette période difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Le Brésilien peut également répondre aux nombreux messages de soutien qu'il reçoit depuis les quatre coins du globe.

L'un des premiers joueurs à s'être mis en contact avec lui n'est autre qu'un mythe du Barça Puyol. Ronaldinho répond à ses appels, depuis la prison où il est toujours détenu.