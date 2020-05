"Quand 80 000 personnes te sifflent, les cages semblent rétrécir"

Les supporters peuvent jouer un rôle essentiel lors d'un match de football. Le douzième homme à un puissant pouvoir, et peut affecter les performances des joueurs en fonction de leur comportement.

Gareth Bale a reconnu dans un podcast que se faire siffler n'était pas une chose facile : "Quand tu rates une occasion et que tout le monde te siffle, les cages donnent l'impression de rétrécir."

"J'ai vu 80 000 personnes me siffler au Bernabéu et tu te demandes : 'quoi ?'. Ce n'est pas quelque chose de bien. La première fois, je me suis demandé ce qui était en train de se passer", a reconnu le Gallois.

"La grande question, c'est pourquoi ils me sifflent. Ils devraient essayer de m'aider pour que je sois meilleur, et comme ça, ils seraient contents, mais c'est tout le contraire. Ils te sifflent, tu te sens encore pire, tu perds la confiance, tu joues mal et ils se mettent encore plus en colère", tente d'expliquer le joueur du Real Madrid.

"Dans le football, tu peux jouer de manière incroyable mais si tu ne marques pas pendant cinq matches, les gens disent que tu vis une série horrible. Si tu sais que tu joues bien mais que les gens disent que non, ton opinion est plus importante. Je me moque de ce qu'on dit", ajoute le joueur qui vit une situation compliquée depuis quelques mois à Madrid.