Quand Ferguson n'a pas convoqué Van Nistelrooy, en course pour le Soulier d'or

Peu de punitions sont plus sévères que de priver un attaquant de marquer des buts. Van Nistelrooy en a fait l'expérience lorsqu'il jouait à Manchester United sous la direction de Ferguson. De légende en légende, le Néerlandais a raconté son histoire sur la série YouTube "Vibe with Wife" de Rio Ferdinand.

"J'admirais beaucoup Henry, j'étudiais son jeu. Je voulais me mesurer à lui pour m'améliorer. Je me battais pour mon premier Soulier d'or mais, lors du dernier match de la saison, Ferguson a décidé de me laisser de côté. Il m'a dit : "Tu ne vas pas gagner le Soulier d'or, fiston, nous n'avons pas gagné le championnat. Même pas sur le banc. Ça m'a vraiment blessé à l'époque. Tu ne peux même pas imaginer", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé ce que cela faisait d'être le coéquipier de Ronaldo Nazario, il a répondu : "Le fait qu'il ait eu beaucoup de blessures au genou, son poids, les gens savent tout cela. Mais quand on jouait à quatre contre quatre à l'entraînement ? Oh, mon Dieu, Rio. Je ne faisais pas que crier, j'applaudissais, je m'inclinais devant lui..... Je me disais : "C'est impossible."

Il a d'ailleurs rappelé qu'Antonio Cassano a dit un jour que le Brésilien aurait pu remporter sept ou huit fois le Ballon d'Or s'il n'avait pas eu autant de problèmes physiques. "Je suis d'accord avec cela. S'il avait pu éviter ces blessures, oh mon Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer."