Quand Gareth Bale aurait pu signer à United pour 4 millions d'euros

Gareth Bale, qui s'est confié sur sa situation au Real Madrid, a aussi été de ses stars précoces du côté de Southampton, qui fournit grand nombre de grands talents de Premier League. Le Gallois a ensuite rejoint Tottenham, bien que l'histoire aurait pu être totalement différente si Alex Ferguson avait été plus attentif.

Le Gallois avait 16 ans, l'entraînement de Manchester United l'avait repéré et était allé le voir. George Burley, ancien entraîneur de Southampton entre 2005 et 2008, raconte la suite à 'The Athletic'.

"Il était comme un ailier qui jouait latéral. United était intéressé et je me rappeller avoir été à un hôtel pour parler avec Alex Ferguson et son direction exécutif. A ce moment-là, nous avions déjà vendu Walcott pour 12 millions de livres à Arsenal et eux nous offert trois ou quatre millions. Nous leur avons répondu que ce n'était pas possible", s'est-il rappelé.

Selon Burley, si United n'a pas revue son offre à la hausse c'est parce qu'ils étaient "un peu inquiets sur l'aspect défensif, sur lequel nous étions en train de travailler, mais lui pouvait gérer cela".

Finalement, Tottenham a enrôlé le Gallois et le reste de l'histoire est connu de tous.