Quand Herrera raconte la fête d'anniversaire de Neymar

Le programme 'La Resistencia' est l'un des talk-shows les plus en vue en Espagne et Ander Herrera a profité de ses derniers jours de repos avant la reprise de l'entraînement pour y participer.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est confié sur de nombreux sujets et a notamment raconté comment s'était passée la fête d'anniversaire de Neymar Junior en février dernier.

"La question est que ne s'est-il pas passé pendant l'anniversaire de Neymar... Neymar avait mis les couples en haut et les célibataires en bas. Quand il fait quelque chose, il le fait pour qu'on s'amuse. Et il a organisé cette fête pour que les gens s'amusent. Et c'est vrai que je me suis bien amusé. Par contre, ma femme ne me laissait même pas aller aux toilettes tout seul, parce que les toilettes étaient en bas", raconte Ander Herrera entre deux rires.

Une fête à laquelle un certain Jesé n'a pas participé : "Il n'a pas pu y aller, je suis désolé pour lui." Herrera explique que Jesé est aujourd'hui concentré sur le football : "Il est aujourd'hui bien plus concentré sur le football et il a de bonnes qualités de football. Mais il a eu une grave blessure et ça prend du temps de récupérer."