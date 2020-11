Le défenseur central Adil Rami, a évoqué ce jeudi, sur les antennes de 'RMC', ses rencontres avec la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Il s'exprime sur son impressionnant physique et ses nombreux gestes de classe.

"Lionel Messi, sur le terrain, on avait l'impression de ne pouvoir rien faire. On ne peut pas défendre, il a toujours la bonne passe. C'est un don. Mais là où Ronaldo m'impressionne, c'est au niveau du travail. La première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai quitté la mairie de Fréjus et que je suis arrivé à Lille. Ils jouaient la Ligue des champions à l'époque. Je l'ai vu et je me suis dit 'il est épais celui-là!'. Quelques temps plus tard, je l'ai rencontré en Liga... une machine. Après le match, on est partis manger ensemble avec la famille et ils m'ont demandé 'alors Ronaldo?". Je leur ai dit que j'étais choqué de voir comment il est dur, pas un pète de gras!"

L'ancien joueur de Marseille s'exprime également sur la force du turinois : "Les premiers matchs, j'étais un peu stressé. Unai Emery m'avait dit de ne pas lui laisser un mètre pour jumper, d'être bien sur mes appuis et d'avoir une couverture parce que quand il frappe, c'est Olive et Tom!"

Enfin, Adil Rami collectionne les maillots et déclare que Cristiano Ronaldo n'a jamais refusé le traditionnel échange... même dans la défaite : "Avec tous les maillots de Messi et Ronaldo que j'ai, je peux m'acheter une villa à Los Angeles! La première fois, je vais voir Ronaldo, il accepte facilement. On rejoue, je lui redemande et il me le redonne... et, super respectueux, il récupère le mien à chaque fois. Plus tard, on joue contre le Real et on gagne, se souvient le champion du monde. Je lui demande son maillot pendant le match, il rigole et me demande combien j'en ai, mais il accepte. A la fin, je ne vais pas lui demander, je vois qu'il rentre au vestiaire super énervé. On se croise, il m'appelle, il vient vers moi, enlève son maillot, attend que je lui donne le mien et me souhaite bonne chance. La grande classe."