"Quand j'ai marquÃ© contre la Juventus, le monde s'est arrÃªtÃ©"

Sans surprise, Taremi a été extrêmement sollicité par la presse iranienne et dans une interview télévisée pour l'émission Football 120, l'attaquant du FC Porto a partagé nombre des sensations de ce grand match qu'il a eu face à la Juventus et lui a permis de mesurer sa force contre les meilleurs, voyant de l'autre une inspiration appelée Cristiano Ronaldo.

"Jouer un match de ce calibre au début était incroyable, cela m'a rendu fier. C'était aussi stressant. Heureusement, je remercie Dieu, j'ai réussi à contrôler mes émotions et à aider le FC Porto. Je me sentais merveilleusement bien sur le terrain. C'était indescriptible", s'est-t-il exalté.

"J'ai rêvé que quelqu'un m'avait dit que j'allait marquer très tôt contre la Juventus. J'ai ri en dormant. Mais je me sentais bien quand je me suis réveillé. Et quand j'ai marqué, le monde s'est arrêté autour de moi. Mes coéquipiers me parlaient mais je ne savais pas quoi dire.", Dit-il, encore un peu consterné. "Certains amis m'ont dit que contre la Juventus, nous n'allions pas aller au-delà du milieu de terrain. Mais dans le football, et c'est prouvé, il n'y a rien d'impossible!", a-t-il souligné.