"Quand j'ai signé avec le Barça, je suis allé chez Messi"

Le monde du football a tourné autour du FC Barcelone pendant quelques jours lorsque Leo Messi a communiqué à son club qu'il voulait partir après une saison difficile au Camp Nou.

L'Argentin n'était plus heureux à Barcelone, et la fin de saison catastrophique de l'équipe l'encourageait à quitter le club. Mais entre-temps, le Barça annonçait l'arrivée de Ronald Koeman.

L'entraîneur néerlandais est arrivé en plein tempête. Et juste après son arrivée, Ronald Koeman s'est rendu chez Leo Messi. Le coach du Barça a raconté ce moment dans un entretien pour 'NOS'.

"Après être arrivé en tant qu'entraîneur, je me suis directement mis en contact avec Messi. Je suis allé chez lui et j'ai parlé de son avenir. Il n'était pas heureux. Au final, tout s'est bien terminé et depuis qu'il a annoncé qu'il voulait rester, il a fait tout ce que j'attendais de lui", a confié l'entraîneur du Barça.

Koeman est aussi revenu sur l'impact du départ de Luis Suárez sur Messi : "Si tu as quelqu'un dans ton équipe avec qui toi, ton épouse et tes enfants sont proches en dehors du football, cette réaction a du sens. C'est aussi ce que j'ai dit à Messi : 'Je comprends que tu sois déçu, et je pense que c'est triste qu'il s'en aille, mais ce sont les choix du club.'"

"C'était devenu compliqué pour Suárez d'avoir du temps de jeu et je lui ai fait savoir cela honnêtement. C'est difficile mais je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Il s'entraînait bien et je suis de son côté, mais le club pensait qu'il fallait rajeunir l'équipe et cela se voit aujourd'hui dans le groupe. Ansu Fati, qui a 17 ans, Pedri, Trincao, Dest... Ce sont des joueurs pour l'avenir", a-t-il ajouté.