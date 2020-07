"Quand je joue un Clasico, c'est presque si je dois me pincer pour y croire"

Le gardien de but Thibaut Courtois a connu une de ses meilleures saisons. Il a été de loin le meilleur gardien cette saison en Liga. "Le Zamora" ? C'est une satisfaction. J'ai été beaucoup critiqué", a-t-il récemment déclaré.

Et maintenant, il a évoqué dans 'L'interview Codere' comment il a vécu ses premières années au Santiago Bernabeu : "Quand on joue des matchs importants, comme les Clasico, je dois presque me pincer pour y croire, et me rendre compte que je joue ce match au Bernabéu en portant le maillot du Real Madrid."

S'il devait retenir un match, il n'aurait aucun doute : "Le premier Clasico que j’ai gagné à domicile. Je n’ai pas encaissé de but, c’était très spécial. C’était aussi très agréable de battre l’Atlético en Supercoupe, aux tirs au but."

Depuis sa plus tendre enfance, il rêvait de porter le maillot blanc : "C’est un honneur de porter ce maillot, tout le monde connaît l’histoire du Real Madrid, la plus grande équipe de football. C’est un rêve devenu réalité. Quand j’étais gosse, je regardais ces matchs à la télévision et je m’imaginais pouvoir jouer des matchs comme ceux-là. C’est génial que ces rêves deviennent réalité."