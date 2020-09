"Quand je prendrai ma retraite, je pourrai dire que j’ai entraîné ces joueurs"

Dans un entretien filmé par la chaîne allemande 'Arte', Zinedine Zidane a dressé le portrait de son protégé, Toni Kroos.

"Il n’est aucun des quatre capitaines, mais pour beaucoup de choses, au fond, il l’est. Sur le terrain, il montre une autorité innée. Il est un joueur si bon, qu'il peut jouer 6, relayeur ou 10. On se rappellera de lui comme étant un joueur spectaculaire, un des meilleurs du monde à son poste.. Sa vertu principale est sa sérénité. Il ne devient pas nerveux et adore tendre la main et prendre une passe arrière qui crée un décalage. Je trouve sa facilité à jouer des deux pieds, assez fascinante. On pourrait penser qu’il est un gaucher naturel", a lancé le champion du monde 1998.

L'entraîneur français ne tarit pas d'éloges à l'égard de ses actuels cadres, et anciens : "Quand je suis arrivé, eh bien, vous pouvez l’imaginer, j’étais vraiment heureux d’être l’entraîneur de Kroos. C’est vrai, quand je prendrai ma retraite, je pourrai dire que j’ai entraîné Cristiano, Bale, Modric, Ramos … Mais je dirai aussi que j’ai entraîné Toni Kroos."

Zizou n'a-t-il pas oublié quelqu'un ? Benzema, peut-être ?!