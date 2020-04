Quand Koulibaly motive un infirmier pendant la pandémie de Covid-19

Nicolas Bianco est un infirmier et a décidé d'afficher le nom de Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, sur sa blouse, comme il l'a expliqué pour le site italien 'iamnaples.it'.

"Je travaille à Milan depuis près de six ans. J'exerce dans un institut de gériatrie depuis deux ans, dans le fameux RSA où les conditions de travail y sont difficiles. Ce sont mes collègues qui ont eu cette idée. Un de mes amis sardes a choisi Nainggolan, et le joueur a publié la photo."

"Un autre de mes amis a publié la photo de Romagnoli, il a aussi donné de la visibilité au geste. Je me suis dis, en tant que supporter de Naples, pourquoi ne pas inscrire le nom de mon joueur préféré Kalidou Koulibaly", raconte l'Italien.

L'infirmier étant un fan absolu du défenseur sénégalais. "Kalidou est mon idole", explique-t-il.

"La détermination et le désir de gagner qu’il nous montre sur le terrain sont exemplaires. Je me suis reconnu en lui, même dans cette bataille contre le coronavirus. Parce qu’il se bat ouvertement avec les attaquants, comme nous le faisons tous les jours. Koulibaly ne laisse pas passer ses adversaires, et moi je ne laisse pas passer le virus !"

L'international sénégalais appréciera !