"Quand le Real Madrid, le Barça ou Manchester United dépensent de l'argent c'est aussi pour gagner"

Manchester City connaît une saison fantastique et traverse désormais un cycle de 19 victoires consécutives toutes compétitions confondues. L'équipe de Pep Guardiola mène en Premier League avec un avantage confortable et est capable de regagner le "trône'' du football anglais, en plus d'être impliquée dans la FA Cup, la League Cup et la Champions League.

Après le triomphe en milieu de semaine en Ligue des champions contre le Borussia M'Gladbach, l'entraîneur des Citizens a déclaré que le succès de l'équipe était dû à l'argent investi ces dernières saisons et ce vendredi, dans l'aperçu du duel avec West Ham, Guardiola a défendu cette idée, mais refuse que cette "étiquette" ne soit placée que sur Manchester City.

"Nous avons cette histoire qui nous est toujours signalée. Ce n'est pas seulement un journaliste qui le dit, beaucoup disent que la seule raison pour laquelle nous gagnons est l'argent. Et nous pouvons l'accepter. Mais il y a d'autres clubs qui dépensent beaucoup et avoir des budgets plus importants que les nôtres", reconnaissant que "pendant 30 ou 40 ans, Manchester City ne s'est pas battu" avec les clubs d'élite mais soulignant que la même chose se passe avec d'autres clubs.

"Quand Manchester United a gagné, c'était parce qu'il dépensait plus d'argent que les autres, tout comme Barcelone et le Real Madrid. Je ne pense pas que nous soyons très différents des meilleurs clubs d'élite du monde à cet égard, mais nous devons accepter et faire de notre mieux", a justifié Guardiola.